Fußball-Kreisliga A : Geschlossenheit gegen individuelle Klasse

In der Gladbacher A-Liga treffen die Topmannschaften Türkiyemspor und Red Stars aufeinander.

Das Spiel des Tabellenzweiten gegen den Vierten erhält noch dadurch zusätzliche Brisanz, dass sich Türkiyemspor und die Red Stars Mönchengladbach einen gemeinsamen Platz für Training und Spiel teilen. Am Sonntag (17.30 Uhr) dürfte auf der Bezirkssportanlage Mülfort also mächtig was los sein.