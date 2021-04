Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Volleyballerinnen des TSV feiern 3:0-Sieg im Derby

Leverkusen Das Zweitliga-Team gewinnt klar bei der DSHS Köln. Acht Spielerinnen haben bereits ihre Zusage für eine weitere Saison unter dem Bayer-Kreuz gegeben.

Mit 14 Volleyballerinnen trat Yaglioglu an. In Wiebke Ritter hatte er zusätzlich eine Nachwuchsspielerin dabei, die zum ersten Mal Zweitliga-Luft geschnuppert hat. Auf dem Feld stand sie noch nicht, „aber das war sowieso nicht geplant“, erläuterte der Coach. Er ging die Partie an wie alle anderen zuvor auch. „Es ging nicht darum, möglichst viel zu rotieren, sondern in dem Prestigeduell das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.“