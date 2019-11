Handball-Verbandsliga : Vater und Tochter führen Kaldenkirchen an die Tabellenspitze

Handball Tatjana van den Broek folgte ihrem Vater Frank zum Frauen-Verbandsligisten. Er steht an der Seitenlinie, sie kehrte nach Babypause auf das Spielfeld zurück.

Bereits mit 16 Jahren spielte sie für die Damen von HandbaL Venlo und stieg mit der Mannschaft gleich zweimal auf, bis in die erste niederländische Liga. Im Alter von 23 wechselte van den Broek dann zum TuS Lintfort. Von 2013 an war sie dort sowohl in der Dritten als auch in der Zweiten Bundesliga aktiv und zählte zu den Leistungsträgerinnen.

2018 wurde van den Broek dann aber Mutter der mittlerweile einjährigen Lola. „Ich hatte für mich beschlossen, nach dem Jahr Babypause komplett aufzuhören. Viermal Training und weite Auswärtsfahrten hätten mich zu lange von meiner Kleinen getrennt, die Familie war in dem Fall viel wichtiger für mich. Als mein Vater dann aber vom TSV Kaldenkirchen erzählte und mich fragte, ob ich seine Co-Trainerin werden wolle, konnte ich nicht nein sagen.“ Van den Broek wurde bereits als Kind von ihrem Vater trainiert. Auch in Venlo und in Lintfort war er lange Zeit an ihrer Seite. Stets nach dem Motto „Zusammen anfangen – zusammen aufhören“ traten die beiden das Amt in Kaldenkirchen an.