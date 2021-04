AMG Viersen und ASV Süchteln : 16 Schüler dürfen jetzt auch ohne Lehrer abtauchen

Viersen 16 Schüler des Bischöflichen Albertus-Magnus-Gymnasiums in Viersen-Dülken haben mit tatkräftiger Unterstützung des ASV Süchteln im Rahmen der Tauch-AG ihren Tauchschein abgelegt.

Wer aktuell etwas für den Sport tun möchte, muss viel Kreativität und Energie aufwenden. Beides leisten der Sportverein ASV Süchteln und das Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG) in gemeinsamer Kooperation. So legten etwa im vergangenen Jahr 16 Schüler des AMG mit tatkräftiger Unterstützung des ASV im Rahmen der Tauch-AG ihren Tauchschein ab und beweisen damit, dass man auch in Corona-Zeiten sportlich aktiv bleiben kann.

Die feierliche Verleihung der Urkunden und der Tauchscheine fand nun in der Mensa des AMG statt. Mit dabei waren ASV-Tauchausbilder Klaus Hoffmann , Schulleiterin Ursula Deggerich und Sportlehrer Alexander Wojatzki , der die Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Sportverein bereits seit Jahren organisiert. Die 16 Absolventen und Absolventinnen dürfen ab sofort auch ohne Tauchlehrer abtauchen. Tauchsport an einer Schule erscheint schon exotisch genug, doch die Kooperation zwischen ASV und AMG reicht beträchtlich weiter. Bereits im Januar wurde dabei digital ordentlich Fahrt aufgenommen, als die Judo-Abteilung des ASV ihr virtuelles Training der Judo-AG öffnete.

Durchschnittlich trainieren etwa 15 Schüler mit dem ASV und haben nach wie vor das Ziel, zum Schuljahresende die Gelb-Weiß-Gurtprüfung abzulegen, soweit die Coronaschutzbestimmungen dies zulassen. Auch für Lehrkräfte an Schulen stellt die Pandemie eine große Herausforderung dar. Um den Lehrkräften des AMG die Möglichkeit eines Ausgleichs zu geben, lädt der ASV die Lehrer seit Anfang des Jahres ein, am Online-Sportprogramm teilzunehmen. So können etwa Yoga-, Pilates-, Rückenfit- oder Zumbakurse belegt werden. So zeigt sich, dass man in der Pandemie durchaus einiges auf die Beine stellen kann – wenn man einen engagierten und starken Partner an seiner Seite hat.