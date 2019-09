Fußball : Schiedsrichterinnen dringend gesucht

Zum ersten Mal bietet der Fußballverband Niederrhein einen Lehrgang nur für Frauen an. Dadurch soll langfristig etwas gegen das krasse Missverhältnis bei der Anzahl von männlichen und weiblichen Unparteiischen getan werden.

Wie groß das Ungleichgewicht ist, zeigen die aktuellen Zahlen: Derzeit gibt es unter 2.600 Schiedsrichtern im Fußballverband Niederrhein nur 94 Frauen. „Auf Grund dieser geringen Zahl haben wir uns entschlossen, einen Lehrgang ausschließlich für Mädchen und Frauen anzubieten“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Verbandsschiedsrichterausschusses Boris Guzijan. Auch im Fußballkreis Kempen/Krefeld sind Schiedsrichterrinnen schon fast Exoten. 254 männlichen Kollegen stehen nur sechs Frauen gegenüber. Dazu zählt in Isabel Steinke vom SV St. Tönis eine Schiedsrichterin, die bereits im vierten Jahr in der 2. Frauenbundesliga unterwegs ist und gerade in ihre zweite Saison bei den Herren in der Oberliga gestartet ist. Steinke ist damit die am höchsten pfeifende Schiedsrichterin des Fußballverbandes Niederrhein. Die 25 Jahre alte Medizinstudentin hat sich 2010 dem Schiedsrichterwesen verschrieben und peilt inzwischen sogar den Aufstieg in die 1. Frauenbundesliga an. Der ehrgeizigen Schiedsrichterin ist dieser Sprung durchaus zuzutrauen. Zu den Karrierechancen von Frauen sagt Boris Guzijan: „Durch spezielle Förderprogramme des Verbandes und durch die geringere Konkurrenz im ganzen DFB können Frauen deutlich schneller aufsteigen.“