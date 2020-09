Kommunalwahl 2020 in Schwalmtal : SPD: Anspruch als Volkspartei bleibt

Kommunalwahl 2020 in Schwalmtal

Bei der Kommunalwahl haben die Sozialdemokraten überall im Westkreis verloren, aber in Schwalmtal mit 6,3 Prozent bei der Ratswahl am stärksten. Wie geht es dort für die SPD jetzt weiter?

Wie in der letzten Wahlperiode des Rates werden wir das Gespräch mit allen anderen Fraktionen suchen und im Rat für unsere Ideen werben. So ist es uns bislang schon gelungen, für viele unserer politischen Initiativen, etwa für ein hausärztliches Gesundheitszentrum, die Einführung der Ehrenamtskarte oder die Anlegung von Blühstreifen und -wiesen, eine breite Mehrheit zu erhalten. Diesen Weg werden wir weiter beschreiten.

Haben Sie die über 30 Prozent für B90/Die Grünen in Schwalmtal überrascht?

Die Grünen sind derzeit bundes- und landesweit im Höhenflug, weil sie eine Projektionsfläche für viele und vieles bieten. Gewissermaßen ein weißes Blatt Papier, auf das jeder seine eigenen Wünsche und Vorstellungen in bunten Farben malen kann. Diese gute Ausgangslage haben die Grünen in Schwalmtal clever genutzt. Dass einige ihrer Wahlkampfschlager wie etwa die Nutzung des Sparkassengebäudes in Amern oder auch die entgeltliche Beförderung von Schülern im Schülerspezialverkehr von vornherein nicht umsetzbar waren, ist leider im Wahlkampf zu wenig thematisiert worden.