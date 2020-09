Vorfall in Schwalmtal-Waldniel : Einbrecher in Waldniel hebelt Haustür auf

Schwalmtal Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Dülkener Straße hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

Ein Einbrecher hat in der Nacht zu Mittwoch die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in Waldniel aufgehebelt. Laut Polizei brach der Mann gegen 4.10 Uhr in das Haus an der Dülkener Straße ein. Noch steht nicht fest, was der Einbrecher stahl.