Corona im Kreis Viersen : Mehr als 1000 Menschen infiziert

Kreis Viersen Am Mittwoch ist die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Viersen erstmals vierstellig geworden: Seit Beginn der Pandemie infizierten sich 1003 Menschen. Aktuell infiziert sind 30, 936 sind genesen, 37 verstorben.

Am Mittwoch wurden dem Kreis Viersen vier Neuinfektionen gemeldet. Nach Corona-Fällen an mehreren Schulen befinden sich 218 Kontaktpersonen in Quarantäne. „Alle bislang vorliegenden Befunde der ersten Testungen von Schülern, die sich im Zusammenhang mit den Corona-Fällen in Quarantäne befinden, sind negativ“, erklärte eine Kreissprecherin. Einzelne Ergebnisse stünden noch aus. Viersen: Aktuell neun Infizierte (–2). Nettetal: fünf Infizierte (–2). Brüggen: drei Infizierte (keine Änderung gegenüber Dienstag). Schwalmtal: ein Infizierter (k.Ä.). Niederkrüchten: ein Infizierter (k.Ä.).