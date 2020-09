Kostenpflichtiger Inhalt: Ticket-Ärger in Viersen : Behinderte zahlen für Schwimmen mehr

Sonja Landwehrs (2.v.l.) von der Lebenshilfe mit ihren Klienten Hanna, Antonia, Domenik (v.l.) und Astrid Claßen (3.v.l.) am Ransberg. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Für Menschen mit Handicap ist das Schwimmen in den Bädern der NEW um mehr als 200 Prozent teurer geworden. Die NEW spricht von einem Kassensystem, das aktuell nicht in der Lage ist, Rabattstufen abzubilden.