Brüggen : Schwerer Unfall auf L373: Zwei Schwerverletzte

Brüggen Bei einem Unfall auf der L373 in Brüggen sind am Donnerstagmittag ein 61-jähriger Mann aus Brüggen und eine 81-jährige Frau aus Viersen schwer verletzt worden. Die Straße musste wegen des Unfalls rund fünf Stunden gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben um kurz nach 12.30 Uhr: Nach bisherigen Ermittlungen der Beamten bog die Viersenerin aus einem Wirtschaftsweg kommend auf die L373 (Happelter Heide) in Richtung Boisheim ab. Dabei übersah sie nach Zeugenangaben offensichtlich das Auto des Brüggeners. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurde der Mann in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den 61-Jährigen aus seinem Auto. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch die Viersenerin erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die L373 wurde aufgrund der Reinigungsarbeiten zwischen der Abzweigung Kindt und dem Kreisverkehr Born in beiden Richtungen gesperrt. Auch gegen 17 Uhr war die Straße noch gesperrt. Wie ein Polizeisprecher am Nachmittag mitteilte, dauerten die Ermittlungen zum Unfallhergang noch an.