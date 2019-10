Diebstahl in Viersen : Ladendieb flieht aus Geschäft

Viersen Die Ladeninhaberin erwischte den Mann dabei, wie er Geld aus einer Schublade nahm.

Nur kurz hatte sich die Inhaberin eines Geschäftes an der Hauptstraße in Viersen am Mittwochabend um 19.50 Uhr aus dem Ladenlokal in ein Nachbarzimmer begeben – doch die Zeit reichte für einen vermeintlichen Kunden aus, einen 50-Euro-Schein aus einer Schublade neben der Kasse zu stehlen. Zu weiteren Durchsuchungen kam der Dieb nach Angaben der Polizei wohl nicht, da die Ladeninhaberin ihn bei seinem Diebstahl im Kassenbereich erwischte und der Mann daraufhin flüchtete. Obwohl er dabei von einem Zeugen verfolgt wurde, gelang dem Täter die Flucht zur Wilhelmstraße. Nach Zeugenangaben ist der Verdächtige 20 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur und kurze lockige schwarze Haare. Er war dunkel gekleidet. Vor dem Geschäft befand sich bei der Flucht des Täters ein Fahrradfahrer, der sich dann auch entfernte. Die Polizei bittet den Zeugen, sich unter Ruf 02162 3770 zu melden.