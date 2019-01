Straßenverkehr: Verfolgungsjagd durch Brüggen: Polizei vs. Rollerfahrer

Verfolgungsjagd durch Brüggen: Polizei vs. Rollerfahrer

Eine Streifenwagenbesatzung verfolgte am Dienstagabend den 20-jährigen Rollerfahrer. Foto: dpa/Carsten Rehder

Brüggen Erneut gab es eine Verfolgungsjagd im Kreis Viersen: Eine Streifenwagenbesatzung verfolgte am Dienstagabend quer durch Brüggen einen Rollerfahrer, der augenscheinlich zu schnell unterwegs war.

Den Beamten war der Rollerfahrer gegen 19.50 Uhr aufgefallen. Der Fahrer ignorierte laut Polizei die Anhaltezeichen der Beamten, fuhr ungebremst über Kreuzungen und den Kreisverkehr an der Hochstraße und versuchte, den Streifenwagen abzuschütteln. Als die Fahrt durch ein Wohngebiet führte, brachen die Beamten die Verfolgung ab. Die anschließenden Ermittlungen führten die Beamten zu einer Adresse in Brüggen-Alst. Dort trafen sie auf Roller und Fahrer. Grund der Flucht: Der Fahrer hatte ein falsches Kennzeichen an dem Roller angebracht. Zudem verfügte er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten den Roller sicher.