Brüggen: Brüggener DRK-Ortsverein dankt Freunden und Förderern

Seit 20 Jahren ist es eine liebgewordene Gepflogenheit, dass der DRK-Ortsverein Brüggen Freunde und Förderer zu einer adventlichen Kaffeetafel einlädt. Hieran knüpfte das DRK erneut an. Gemeinsam mit Schatzmeister Jan-Henning Meyer und der stellvertretenden Bereitschaftsleiterin Jutta Sönges hieß Vorsitzender Gerd Schwarz die Gäste im Brachter Café Bürgermeisteramt willkommen.

Schwarz bedankte sich herzlich für die zum Teil langjährige Unterstützung und informierte die Teilnehmer über die Verwendung der Spendenmittel. So konnte im Laufe der Zeit Equipment angeschafft werden, das für die Arbeit der Rotkreuzler bei vielen außerordentlich hilfreich ist. Und auch die örtliche Behindertenarbeit in Trägerschaft des Brüggener DRK kann dank der Spenden seit mehr als 40 Jahren auf hohem Niveau erfolgreich arbeiten. Die Teilnehmer ihrerseits dankten den Rotkreuzlern und dem Vorsitzenden für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement. Schließlich konnte sich Gerd Schwarz über ein von Pfarrer Bernd Mackscheidt angestimmtes Geburtstagsständchen der Gäste freuen. Und auch diesmal hatten einige Teilnehmer wieder ein Spendenkuvert mitgebracht, das Schatzmeister Jan-Henning Meyer sorgsam in Verwahrung nahm.⇥