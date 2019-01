Gedenken in Schwalmtal : Schüler gestalten Gedenkfeier

Schwalmtal Zum Gedenktag der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz gestalten Schülerinnen und Schüler der Europaschule Schwalmtal am Montag, 28. Januar, wieder eine Feier in der Kirche St. Mariae Himmelfahrt, Waldnieler Heide.

Sie beginnt um 9 Uhr. Im Anschluss daran gehen die Teilnehmer zum ehemaligen Friedhof, um vor der dunklen Wand mit den Namen der in Hostert Verstorbenen gemeinsam der Opfer der Nazi-Diktatur zu gedenken. Mehr als 550 Kinder und Erwachsene, die geistig oder körperlich behindert waren, starben in den Kriegsjahren zwischen 1939 und 1945 in der Anstalt Waldniel-Hostert. Dort befand sich seit 1937 eine Zweigstelle der Provinzial Heil- und Pflegeanstalt Süchteln Johannistal. Diesen Opfern der Nazi-Diktatur ist die Gedenkstätte, der ehemalige Anstaltsfriedhof, gewidmet. Im vergangenen Jahr wurde sie neu gestaltet der Öffentlichkeit übergeben. Verantwortlich für die künstlerische Ausführung zeichnete die Wiener Arbeitsgemeinschaft Struber-Gruber, der Landschaftsverband Rheinland finanzierte die Baumaßnahme.

