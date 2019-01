Schwalmtal : Vogelsrather Karnevalszug vor dem Aus?

Für die Kostüme beim Kinderwagenflachrennen in Vogelsrath lassen sich die Teilnehmer jedes Jahr etwas Neues einfallen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Schwalmtal Sollten sich bis zum 1. Februar nicht genügend Teilnehmer anmelden, kann das Kinderwagenflachrennen am Tulpensonntag nicht mehr stattfinden. Die Organisatoren kämpfen um den 45 Jahre alten Umzug.

Steht das Vogelsrather Kinderwagenflachrennen am Tulpensonntag am 3. März nach mehr als 45 Jahren vor dem Aus? Sollten sich bis zum 1. Februar nämlich nicht genügend Gruppen angemeldet haben, kann das Kinderwagenflachrennen als einer der kleinsten Umzüge in der heimischen Region nicht mehr stattfinden.

Das würden viele sehr bedauern, heißt es aus dem Umfeld, weil dieser Termin am Tulpensonntag ein Muss und eine feste Größe für Vogelsrath ist. Alles entwickelte sich damals aus einem Rennen mit selbstgebauten Kinderwagen. „Das fand bereits vor dem zweiten Weltkrieg in Dilkrath statt. Mein Vater erzählte uns davon“, erinnert sich die Wirtsfrau Christa Wassenberg von der gleichnamigen Gaststätte Wassenberg. „In Vogelsrath wurde diese Tradition dann in der damaligen Gaststätte Kahlen wieder aufgegriffen.“

Info Teilnahme noch möglich Kontakt Wer eine Idee oder ein Motto für diese Karnevalssession hat, meldet sich in der Gaststätte Wassenberg, Vogelsrath 71, oder per Textnachricht unter der Rufnummer 0172 5766687 mit Angabe des Ansprechpartners der Gruppe sowie der Anzahl der Teilnehmer. Teilnahme Die Teilnahme am Zug kostet fünf Euro pro Person. Das Wurfmaterial wird den Zugteilnehmern zur Verfügung gestellt.

Die Vogelsrather hatten damit nun ein Alleinstellungsmerkmal in der heimischen Region. Sie bauten Kinderwagen und schoben oder zogen sie per Muskelkraft durch den Ort. Der schnellste Kinderwagen wurde am Ende als Sieger gefeiert. Daraus entwickelte sich der Karnevalszug in seinem heutigen Ausmaß, der schnell mit vielen Helau-Rufen durch die Straße von Vogelsrath zieht. Er legt immer noch bei Anwohnern an der Strecke Pausen ein, damit sich die Zugmitglieder gegebenenfalls stärken können. „Immer werden die Wagen noch per Hand gezogen und sind bis heutigen Tag nicht motor-betrieben, absolut kinderfreundlich, ohne dass etwas passieren kann“, sagt Matthias Jacobs aus dem Orga-Team. Nachdem Manfred Lennartz viele Jahre den familienfreundlichen Umzug mit dem Kinderwagenflachrenn-Club Vogelsrath organisierte, übernahm vor elf Jahren eine neue Crew das Kinderwagenflachrennen mit Björn Riemer, Christoph Maaßen, Thomas von Gehlen, Tobias Theven, Johannes Quenzel, Christian Nehlen, Christopher Krauhausen sowie Stefan und Matthias Jacobs.

Jedes Jahr freuen sich viele Menschen, besonders die Kinder der nahen Umgebung, auf den Zug – mit einer Musikkapelle, die voranschreitet. Die Zugteilnehmer werfen reichlich Wurfmaterial. Die Kinder ziehen meist mit vollen Taschen nach Hause. Das Ganze klingt mit einem Karnevalstreiben in der Dorfkneipe Wassenberg als Abschluss aus.

Die Teilnehmer hatten immer tolle Ideen und Mottos. So gab es beispielsweise eine Amerner Gruppe um Dieter Goetschkes, die 25 Jahre in Folge bis 2008 (da lautete das Motto: „Amern entert Vogelsrath“) den Zug besuchte und immer wieder mit neuen Einfällen aufwartete. Die Einheimischen nehmen sich dabei gerne selber auf die Schippe oder packen Schwalmtaler Themen an. Die Teilnahme am Kinderwagenrennen sowie der Besuch der im Anschluss stattfindenden Karnevalsparty bei Wassenberg, wo stets der Alleinunterhalter Roland Zetzen mit Live-Musik zu sehen ist, ging in den vergangenen Jahren deutlich zurück.