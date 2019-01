Niederkrüchten: Sozialdemokraten verabschieden Urgestein

NIEDERKRÜCHTEN Beim Dreikönigstreffen dankte die Niederkrüchtener SPD Hermann Meyer für sein jahrzehntelanges Engagement.

Ein kommunalpolitisches Urgestein tritt ab. Nachdem Hermann Meyer Ende 2018 sein Ratsmandat aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat, verabschiedete sein SPD-Ortsverein ihn nun beim traditionellen Dreikönigstreffen in den politischen Ruhestand. „Danke für all die Jahre“, sagte Fraktionschef Wilhelm Mankau. Meyer hat die SPD Niederkrüchten – und auch die Kommunalpolitik in der Gemeinde – geprägt wie kaum ein anderer. Fast 40 Jahre lang saß er für seine Partei im Rat und 30 Jahre im Kreistag, 30 Jahre führte er sie als Vorsitzender.