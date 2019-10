Operation in Viersen : Endlich Hilfe für Emanuel

Viersen Emanuel war verzweifelt, der aus Nigeria stammende junge Mann war in seinem Heimatland schwer verletzt worden.

Ein stark zertrümmertes Knie, das eine gravierende Fehlstellung nach sich zog – mit diesem Problem kam der in Moers lebende Emanuel in die Klinik für Orthopädie Viersen des Landschaftsverbands Rheinland (LVR). Emanuel war verzweifelt, der aus Nigeria stammende junge Mann war in seinem Heimatland schwer verletzt worden. „Die beschriebene Fehlstellung behinderte ihn extrem im Alltag. Da seine Verletzung nicht behandelt wurde, kam es eben zu jener Fehlstellung“, erklärt Chefarzt Jochen Neßler. Er behandelte den Patienten, nachdem sich dieser an die „Servicestelle Zuwanderung“ der Stadt Moers gewendet hatte. Dort recherchierte Sandra Zacharias vom Fachbereich Soziales und wandte sich schließlich an die LVR-Klinik in Viersen-Süchteln.