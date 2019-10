Auszeichnung : Edith-Stein-Preis für Deselaers

Für seine Erinnerungsarbeit in der Gedenktstätte Oswiecim hat Manfred Deselaers (r.) den Edith-Stein-Preis erhalten. Auch ausgezeichnet wurden Jerzy Machnacz und Anita Czarniecka–Stefańska. Foto: Ania Majowicz. Foto: Ania Majowicz

Viersen Der in Viersen aufgewachsene Pfarrer Manfred Deselaers ist Auslandsseelsorger. Er betreut Schüler, die das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz besuchen.

Die Edith-Stein-Gesellschaft in Breslau hat Pfarrer Manfred Deselaers, Priester des Bistums Aachen, für sein Wirken in der Gedenkstätte Oswiecim (Auschwitz) und seinen Einsatz für die polnisch-deutsche Aussöhnung ausgezeichnet. Geboren wurde er 1955 in Düsseldorf, aufgewachsen ist er in Viersen.

In der Begründung zur Auszeichnung heißt es, Deselaers erhalte sie: „Für den äußerst einfühlsamen priesterlichen Dienst in Oświęcim, die Arbeit zur religiösen Bedeutung der Erinnerung an Auschwitz und der tiefen Heilung dieser ‚offenen Wunde im Herzen Europas‘, die Tätigkeit im Zentrum für Dialog und Gebet für Frieden, den interreligiösen und internationalen Dialog, die Verbreitung des Kultes der Märtyrer des Holocaust: der heiligen Edith Stein und des heiligen Maximilian Kolbe, und für die jahrelange Zusammenarbeit mit und Unterstützung der Edith-Stein-Gesellschaft in Breslau.“

Deselaers freut sich über die Anerkennung. „Aber vor allem freut mich, dass Edith Stein ‚lebt‘, im Edith-Stein-Haus in Breslau – dem ehemaligen Familienhaus der Familie Stein – und an vielen anderen Orten, auch am Rande von Auschwitz“, sagte er. „Sie hat eine enorme Ausstrahlung und immer mehr Menschen spüren, dass ihr Ringen in der Zeit vor und im Nationalsozialismus auch für unsere Zeit viele Antworten bietet.“ Er wünsche sich, „dass wir uns in der gegenwärtigen Krise an die Patronin Europas wenden und sie um Hilfe bitten“ – auch mit Blick auf den wieder aufflackernden Antisemitismus, was seine Erinnerungsarbeit wichtiger denn je mache.

Deselaers lebt als Auslandsseelsorger der Deutschen Bischofskonferenz seit fast 30 Jahren in der Nähe des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz. Im Zentrum für Dialog und Gebet begleitet er insbesondere Schüler beim Besuch der Gedenkstätte und hilft ihnen, ihre Eindrücke verarbeiten zu können.

(RP)