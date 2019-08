Geparkter Wagen beschädigt : Unfallflucht in Brüggen: Polizei sucht Zeugen

Brüggen Auf einem Parkplatz wurde das Auto beschädigt. Ein Zeuge brachte einen Zettel mit Angaben zum Verursacher an dem Wagen an. Nun soll er sich bei der Polizei melden.

Unfallflucht am Parkplatz des Ärztehauses an der Roermonder Straße in Brüggen: Wie die Polizei mitteilt, hat sich dort am Montag, 19. August, um 18 Uhr, ein Unfall ereignet. Eine Frau aus Brüggen-Boerholz hatte ihren Wagen in einer der Parkbuchten vor dem Ärztehaus abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass es beschädigt war. An ihrem Fahrzeug fand die Brüggenerin einen Zettel, auf dem Angaben zum verursachenden Auto notiert waren. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stammt dieser Hinweis jedoch nicht von demjenigen, der den Unfall verursacht hat und dann weggefahren ist, sondern von einem unbekannten Zeugen. Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen jetzt diesen und noch weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02162 3770 melden.