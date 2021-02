Raub in Amern : Täter-Trio erbeutet Smartphone

Amern Drei Freunde hatten sich am Samtagabend auf dem Gelände der Förderschule West getroffen. Sie wurden grundlos von drei Unbekannten attackiert. Sie raubten ein Smartphone und Wertgegenstände und flohen damit.

Am Samstag gegen 19.40 Uhr kam es zu einem Raub in Schwalmtal. Das teilte die Polizei mit. Es wurden drei Freunde auf dem Gelände der Förderschule West an der Straße Geneschen von mindestens drei anderen Personen angesprochen. Aus bisher unbekannten Gründen schlugen die drei unbekannten Täter auf die Freunde ein. Als eines der Opfer in Folge der Attacken am Boden lag, durchsuchten die Täter seine Bekleidung. Mit einem Smartphone flüchteten die bisher unbekannten Täter in Richtung Birkenweg. Dort stiegen sie in einen weißen Transporter und entfernten sich vom Tatort.