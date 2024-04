Jahreshauptversammlung in der Achim-Besgen-Halle Schwalmtaler Feuerwehrleiter trotz Vorwürfen im Amt bestätigt

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Metzer wies in seiner Ansprache darauf hin, dass in Deutschland die Wehrpflicht im Kriegsfall auf bis 60 Jahre hochgesetzt wurde und dass der deutsche Städte- und Gemeindebund erst vor Kurzem den Bau von neuen Bunkern gefordert hat. „Ist unsere Bevölkerung bereit, solche Wege mitzugehen?“, wollte Metzer wissen. Eine aktuelle Herausforderung war, sich auf den möglichen Absturz von Weltraumschrott – einer Palette mit neun ausgedienten Batterien der Internationalen Raumstation (ISS) – in der Region vorzubereiten. „Was sollen wir da tun? Sollen wir jetzt etwa Helme ausgeben oder speziell verstärkte Regenschirme?“, fragte er sarkastisch. Bei all dem, was in den nächsten Jahren auf die Feuerwehr zukomme, sei man auf jede gut ausgebildete Person angewiesen.