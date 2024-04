Mit Messer bewaffnet Tankstelle in Kleve ausgeraubt – Täter nach Flucht festgenommen

Bei der Tat wurde der Täter gefilmt, eine sofort von der Polizei eingeleitet Fahndung war aber zunächst nicht erfolgreich. Bei der Auswertung der Bilder stellten die Ermittler dann aber ein Fahrzeug fest, das dann am Dienstag gegen 7.50 Uhr in Kleve wiedererkannt wurde. Der VW Up mit niederländischem Kennzeichen, der als gestohlen gemeldet war, sollte angehalten werden. Jedoch flüchtete der Fahrer und ließ den Wagen in einer Sackgasse zurück. Der Mann flüchtete zu Fuß, konnte aber durch die eingesetzten Beamten ergriffen und festgenommen werden.