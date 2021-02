Kostenpflichtiger Inhalt: Karneval in Corona-Zeiten in Niederkrüchten : Nach dem Schlusslied wildes Gehupe von 65 Autos

Auto Messe der Freude auf dem Parkplatz am Sportplatz in Niederkruechten Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Die Elmpter Karnevalsgesellschaft „Maak Möt“ feierte auf dem Parkplatz Am Kamp einen mobilen Karnevalsgottesdienst. Bei den Jecken in den geparkten Autos kam das bestens an.