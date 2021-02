Kostenpflichtiger Inhalt: Karneval in Viersen : Virtueller Tulpensonntagszug und Konfetti-Orden

Der Festausschuss Viersener Karneval veröffentlicht an Tulpensonntag einen Film über den Zug 2006 mit Prinzenpaar Frank und Andrea. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Viersen Ein bisschen jeck wird es in den kommenden Tagen doch noch in der Stadt. Was die Viersener Karnevalisten zumindest digital zu bieten haben.