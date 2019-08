Brauchtum in Niederkrüchten : Heyener Schützenfest mit Signalwirkung

Niederkrüchten Beim Heyener Schützenfest stand Frank Linskens mit seinen Ministern Rudi Deilen und Mario Hartmann im Mittelpunkt.

Das Schützenfest der St.-Hubertus-Bruderschaft Heyen hat Signalwirkung. Es ist die letzte Kirmes im Bezirksverband Niederkrüchten. Niederkrüchtens Schützen nutzten es, um in Heyen im Festzelt unter dem Funkturm noch einmal richtig Kirmes feiern zu können. „Für uns als Bezirks-Königspaar ist das unser letztes Schützenfest. Es war für uns eine schöne Zeit“, sagen Doris und Klaus Berendes. Klaus Berendes steht wohl noch eine Herausforderung bevor, am Samstag, 7. September, beim Bundeskönigsschießen in Paderborn: „Da kann ich jede Unterstützung gebrauchen.“

Die Heyener haben einen Mädchenzug, den Ministertochter Maria Deilen anführt. Und es ist zum ersten Mal wieder ein Jungenzug dabei. Bewundernde Blicke zogen die Damen des Hofstaates auf sich: Königin Birgit trug zum Schützenball ein schickes Kleid in grau und die Ministerfrauen Hildegard Deilen und Simone Hartmann fliederfarbene Roben. Zum Königs-Gala-Ball ging die Königin in dunkelblau und der Damen der Minister in dunkelrot. Am Sonntag zeigte sich das Königshaus zum Klompenball in bayerischen Outfits.