Schützenfest in Heyen : Ab Freitag drei Tage Schützenfest in Heyen

Niederkrüchten Beim Schützenfest der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Heyen von Freitag, 23., bis Montag, 26. August, zieht das Königspaar Frank und Birgit Linskens mit seinen Ministerpaaren Rudi und Hildegard Deilen sowie Mario und Simone Hartmann auf.

Bereits am Freitag, 23. August, ist das erste Antreten um 17 Uhr am Festzelt unterm Funkturm. Die Bruderschaftler holen die Fahne und den König ab, sie errichten den Königsmaien und ziehen durch den Ort. Beim Schützenball um 20 Uhr spielt die Band Teamwork. Am Samstag, 24. August, versammeln sich die Bruderschaftler um 17 Uhr am Festzelt und holen den König ab, sie ziehen durch den Ort zur Kranzniederlegung. Danach folgen der Große Zapfenstreich und eine Parade. Beim Königs-Gala-Ball um 20 Uhr unterhält wiederum Teamwork.

Der Festsonntag, 25. August, beginnt früh mit dem Wecken um 8 Uhr. Um 10.15 Uhr treten die Hubertusschützen am Festzelt an, dort folgt um 11 Uhr der Festgottesdienst; er ist auch mit den Ehrungen von treuen Bruderschaftlern verbunden. Um 12.15 Uhr treten die Heyener erneut zum Umzug durch den Ort an. Danach kann beim Klompenball zur Musik von Alleinunterhalter Roland Zetzen getanzt werden. Auch für Kinder gibt es dort ein Programm. Ab 17.30 Uhr wird auf den Königsvogel gezielt. Am Montag, 26. August, wird ab 10 Uhr im Zelt aufgeräumt. Um 13 Uhr treten sie beim Brudermeister an, besuchen den König und lassen so die Kirmes ausklingen.