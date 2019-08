Brand in Süchteln : Vergessenes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Brand in Süchteln

Viersen Rund 50 Helfer waren im Einsatz. Der Bewohner der Wohnung kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Einsatzkräfte der Viersener Feuerwehr sind am Sonntag um 6.54 Uhr ausgerückt, um einen Wohnungsbrand an der Höhenstraße in Viersen-Süchteln zu löschen. Grund für den Einsatz war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers vergessenes Essen auf einer Herdplatte.