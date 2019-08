Fenster eingeschlagen : Zwei Einbrüche in Niederkrüchten

Niederkrüchten Einmal schlugen die Täter ein Fenster ein, im anderen Fall hebelten sie eines auf. Beide Male wurde Geld gestohlen.

Unbekannte sind in zwei Häuser in Niederkrüchten – an der Brüggener Straße und Im Ertekamp – eingebrochen. In beiden Fällen lag die Tatzeit nach Polizeiangaben zwischen Freitag, 18.45, und Samstag, 1 Uhr. In einem Fall wurde ein Fenster eingeschlagen, im anderen Fall aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter eine unbestimmte Menge Geld. Hinweise: Ruf 02162 3770.