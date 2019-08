Einbruchsversuch in Viersen : Hausbewohnerin vertreibt Einbrecher

Viersen Die Frau war nachts durch Geräusche geweckt worden.

Ein bisher unbekannter Täter hat am Samstag gegen 1.15 Uhr versucht, in ein Haus an der Sittarder Straße in Viersen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, hatte er eine zwei Meter hohe Mauer überwunden und dann versucht, eine Tür aufzuhebeln. Ins Haus gelang der Täter jedoch nicht: Eine Bewohnerin, die durch Geräusche geweckt worden war, sah an der Tür nach und nahm einen Schatten war. Auf Ansprache flüchtete der Täter vor der Tür. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02162 3770.