Youtube-Kanal für Predigten aus Brüggen : Bernd Mackscheidt: Beten mit QR-Code

Der evangelische Pfarrer Bernd Mackscheidt aus Brüggen stellt seine Predigt auf Youtube ein. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Beten wieder in den Alltag der Menschen integrieren: Das will der evangelische Pfarrer Bernd Mackscheidt aus Brüggen. Dazu hat er einen eigenen Youtube-Kanal angelegt, veröffentlicht Predigten und Gebete.

Gebete und Predigten von Bernd Mackscheidt, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Brüggen-Elmpt, kann jetzt auch jeder hören, der nicht selbst in der Kirche war. Denn Mackscheidt veröffentlicht sie in einem eigenen Themenkanal, den er auf Youtube angelegt hat. „Kirche konzentriert sich nicht auf sonntags von 10 bis 12 Uhr“, sagt der Pfarrer. „Wir müssen auf uns aufmerksam machen und andere Wege beschreiten. Und wenn es über Youtube ist.“

Im Jahr 2005 hat die evangelische Landeskirche beschlossen, dass alle ihre Kirchen im Rheinland eine neue Leitbildkonzeption erstellen sollen. Damit wollte sie festlegen, wo und wie sich die evangelischen Gemeinden einbringen und welche Schwerpunkte es gibt. Dazu gibt es zehn Handlungsfelder: Diakonie, Verkündigung, Feiern, Seelsorge, Segnung, Gestaltung, Mission, Lehre, Heilung und Gebet. Pfarrer Mackscheidt setzt nun das Handlungsfeld „Gebet“ auch mit seinem Youtube-Kanal um. Im Mitarbeiterkreis wurde über die Handlungsfelder gesprochen. Überlegt wurde, mit wem man sich vernetzen könne, um die Menschen zu erreichen. „Mein Traum wäre, für jedes Handlungsfeld jemanden zu finden, der dafür die Leitung übernimmt“, sagt der Pfarrer.

Info Buch mit Gebeten kann bestellt werden Gebete bestellen Schon jetzt können die kleinen Gebetbüchlein per E-Mail an Bernd Mackscheidt bestellt werden: mackscheidt@kirche-brueggen-elmpt.de. Im Oktober fertig Anfang Oktober können sie dann in der evangelischen Kirche in Brüggen abgeholt werden. Über die Homepage www.kirchebrueggenelmpt.de erfährt man dann, wann die Exemplare erhältlich sind.

Vor neun Jahren gab es nochmals eine Evaluation der gesteckten Ziele. Im vergangenen Jahr, nach einigen Veränderungen innerhalb der evangelischen Gemeinde Brüggen-Elmpt, entstand ein überarbeitetes Leitbild. Dies soll für die nächsten zehn Jahre gelten.

Mackscheidt arbeitet aktuell an einem kleinen, quadratischen Buch mit mehr als 40 Gebeten. Darin sollen Gläubige zu jedem Anlass ein passendes, modernes Gebet finden. „Damit wollen wir das Beten wieder in die Gemeinschaft bringen. Es gibt auch die Idee, Bet-Paten zu finden“, erklärt der Pfarrer. Dabei könne ausgelost werden, wer ein Jahr lang für einen anderen betet. Dieses Gebetbuch soll auch bei besonderen Anlässen an Menschen verschenkt werden. Einige Gastautoren und Fotografen arbeiteten mit an dem Buch.

Wer sich das Gebet lieber vorlesen lassen möchte, kann über einen QR-Code in dem Büchlein direkt zum Youtube-Kanal des evangelischen Pfarrers kommen. Dort sind die Gebete mit Musik hinterlegt, dazu gibt es passende Bilder.

Auch für die Zukunft stehen in der Gemeinde weitere Veränderungen bevor. Im Jahr 2030 würde es wahrscheinlich laut Mackscheidt so aussehen, dass die Pfarrerstelle nur noch mit 80 Prozent angesetzt werde. „Durch Kirchenaustritte hat auch die evangelische Kirche weniger Geld. Wir wollen uns an die Apostelgeschichte zwei, Vers 42 halten: ,Sie blieben beständig‘“, sagt Bernd Mackscheidt. Die Vision sei, in der evangelischen Gemeinde Brüggen-Elmpt gemeinsam das Brot zu brechen und ein Ort des Gebets zu sein.