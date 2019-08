Schwalmtal Mit dem 73. Schuss war Günter Buffen erfolgreich.

Günter Buffen ist neuer König der St-Michael-Bruderschaft Kirspel-Waldniel. Der 51-Jährige setzte sich am Samstag beim Vogelschuss an der Scheunenfesthalle Nooten in Schwalmtal-Eicken gegen die Konkurrenz durch. Mit dem 73. Schuss brachte Buffen den Vogel zu Fall. Als Minister begleiten ihn Thomas Hansen und Jörg Laux.