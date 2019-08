Feuerwehreinsatz in Schwalmtal : Brand in Vereinsheim in Schwalmtal

Brand in Vereinsheim in Schwalmtal

Schwalmtal Als die Feuerwehr eintraf, drang Rauch bereits durch einen Kamin und die Dachfläche nach außen.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwalmtal ist am Samstag um kurz vor 16.30 Uhr wegen eines Brandes im Vereinsheim der Tennisgemeinschaft Waldniel an der Weiherstraße in Schwalmtal-Waldniel alarmiert worden. Im Verlauf des Einsatzes wurden gegen 17 Uhr der Löschzug Niederkrüchten der Freiwilligen Feuerwehr Niederkrüchten sowie der Gerätewagen Atemschutz des Kreises, der in Dülken stationiert ist, nachalarmiert.