Viersen Wieso der 63-Jährige stürzte, ist noch unklar.

Ein 63-jähriger Viersener ist am Samstag gegen 12.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Omperter Weg in Höhe der Einmündung zur Gladbacher Straße mit seinem Rennrad gestürzt. Laut Polizei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er trug einen Fahrradhelm.