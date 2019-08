Fußball-Bezirksliga : Viersens Trainer Kemal Kuc: „Wir verspüren keinen Druck“

Der neuer Trainer des Fußball-Bezirksligisten 1. FC Viersen gilt mit seinem Team als heißer Titelkandidat. In Dilkrath geht’s los.

Seit etwas mehr als einem Monat ist Kemal Kuc nun Trainer des 1. FC Viersen. Die Verpflichtung des Serben, der zuvor vier Jahre lang hauptverantwortlich für den Fußball-Landesligisten SpVg Odenkirchen war, schlug Ende 2018 hohe Wellen. Nach einem großen personellen Umbruch (16 Spieler haben den Verein verlassen, ebenso viele sind neu hinzugekommen) hat er eine Mannschaft zur Verfügung, mit der die Viersener zu den Topfavoriten auf den Aufstieg zählen. Kurz vor dem Saisonstart in der Bezirksliga am Samstag bei Fortuna Dilkrath spricht der 40-Jährige über die zurückliegende Vorbereitung und die Ziele der Viersener.

Wie nehmen Sie die Stimmung innerhalb des Vereins und speziell der Mannschaft wahr? Was ist anders als in Odenkirchen?

Kuc Meine Aufgabe hier ist mit der in Odenkirchen kaum zu vergleichen, denn hier wurden die Uhren quasi auf Null gestellt und wir beginnen mit einer neuen Mannschaft ganz von vorne. Was bleibt, ist meine Philosophie: Bei mir gibt es keine Superstars und keinen Egoismus, wir können nur als Einheit funktionieren und müssen dafür diszipliniert und hart arbeiten. Ich als Trainer bin dafür verantwortlich, dass dies verinnerlicht wird und die Stimmung oben bleibt. Aber wenn du eine Mannschaft mit einem solchen Willen hast, macht es die ganze Sache extrem einfach.

Kuc Absolut! Dass wir gegen den TSV Aufderhöhe einen 0:1-Pausenrückstand in der zweiten Halbzeit in Unterzahl noch in einen Sieg umgewandelt haben, hat uns noch einmal Auftrieb gegeben. Jetzt wartet mit Fortuna Dilkrath ein Gegner, den wir beim Brüggener Burgpokal mit 5:0 geschlagen haben – aber das heißt gar nichts, denn es wird ein ganz anderes Spiel. Ich habe sie als kompakten und unangenehmen Gegner wahrgenommen, der uns alles abverlangen wird. Aber genau darauf bereiten wir uns in den letzten Einheiten vor.