Feuerwehreinsatz : Feuer in stillgelegter Papierfabrik in Süchteln

In einer Fabrikhalle in Viersen-Süchteln musste die Feuerwehr einen Brand löschen. Foto: Günter Jungmann

Viersen In einer Halle war am Freitag Müll in Brand geraten. Die Feuerwehr geht nicht von Selbstentzündung aus.

Feuerwehreinsatz am Freitagabend in Viersen-Süchteln: Auf dem Gelände der stillgelegten Papierfabrik Paperboard an der Grefrather Straße war Unrat in Brand geraten. Wegen starker Rauchentwicklung musste die Grefrather Straße zeitweise gesperrt werden. „Derzeit gehen wir nicht von einer Selbstentzündung aus“, sagte Feuerwehr-Chef Frank Kersbaum am Abend. Die Kriminalpolizei ermittle. Personen wurden nicht verletzt.

Um 17.24 Uhr sei die Feuerwehr alarmiert worden, berichtete Kersbaum. Mehrere Anrufer hätten sich wegen der bis zum Ortseingang sichtbaren Rauchschwaden gemeldet. Unter anderem der Löschzug Süchteln und Kräfte der Hauptwache in Viersen waren im Einsatz. Kersbaum: „Wir hatten das Feuer schnell unter Kontrolle.“ Um kurz nach 18 Uhr sei es gelöscht gewesen, danach seien unter anderem Wärmebildkameras eingesetzt worden, um nach Glutnestern zu suchen. 45 Feuerwehrleute waren insgesamt im Einsatz.

Rund zehn Quadratmeter groß sei der Haufen Unrat gewesen, der brannte, sagte Kersbaum. „Das Feuer brach in einer der Hallen aus. Weil die benachbarten Hallen extrem verraucht waren, war es schwierig, den Brandherd zu finden“, erklärte er.