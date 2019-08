Biss verursacht stundenlange Schmerzen : Mann findet seltene giftige Spinne in Viersen

Mann findet seltene giftige Spinne in Viersen

Diese seltene Spinne (Macrothele calpeiana) wurde in Viersen gefunden. Foto: Markus Fahr

Viersen Ein Mann hat in einem Treibhaus in Viersen eine seltene giftige Spinne gefunden. Das unter Artenschutz stehende Tier wurde von Experten untersucht. Ihr Biss führt zu starken, stundenlangen Schmerzen.

Mitarbeiter des Kreises Viersen hatten am Wochenende eine Begegnung mit einer seltenen und giftigen Spinne. Wie ein Kreis-Sprecher jetzt mitteilt, hatte ein Mann der Feuerwehr in Viersen eine Spinne gebracht, die er in einem Treibhaus gefunden hatte.