Brauchtum in Viersen : Oberbebericher Schützen feiern

Für Josef Schroers (Mitte) ging mit der Königswürde in diesem Jahr ein Traum in Erfüllung. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Im Mittelpunkt der Festtage steht Josef Schroers, König der St.-Hubertus-Bruderschaft. Auf eine berittene Generalität verzichten die Bruderschaftler diesmal. Der Ball der Majestäten und der Dorfabend stehen noch bevor.

Von Paul Offermanns

Im Oberbeberich bei der St.-Hubertus-Bruderschaft grassiert das Kirmesfieber. Der Königsmaien wurde schon vorher mit schwerem Gerät gesetzt. „Damit jeder sieht, wo wir unser Festzelt stehen haben und feiern“, sagt Hubertus-Präsident Hans-Willi Pergens schmunzelnd. König Josef Schroers und seine Königin Angelika Klöppels stehen dabei im Mittelpunkt. Ihre Residenz haben sie im Vereinsheim. Dort ist der 70-Jährige ehrenamtlich der Hausmeister, der nach dem Rechten schaut.

Schroers erzählt: „Mit der Königswürde in diesem Jahr geht ein großer Traum für mich in Erfüllung. Meine Gruppe der Roten Husaren feiert ihr 40-jähriges Bestehen.“ Seine Ministerpaare sind Stefan und Rita Bohnen sowie Achim und Simone Müller. „Zu meinen Ministern wählte ich langjährige Weggefährten, die seit vielen Jahren im Vorstand tätig sind.“ Auch die Königsstaat-Damen engagieren sich seit mehreren Jahren im Verein und gehören dem Team „Klöntreff“ an, mit 14-tägigem Treffen der über 60-Jährigen im Vereinsheim.

Info Der Kirmesteufel wird verbrannt Termine Das Schützenfest geht weiter. Montag, 12. August, 17.45 Uhr: Antreten, Vereinsheim Weiherstraße. 19.30 Uhr: Ball der Majestäten, Festzelt Weiherstraße. Dienstag, 18.45 Uhr: Verbrennen des Kirmesteufels; ab 19.30 Uhr Dorfabend im Zelt.

Die große Königskrone strahlt in Dunkelrot majestätisch auf dem Bogen. Fahnen und die grün- und rot-weißen Wimpelketten schmücken die Sektion. Die Fähnchen fertigten die Damen der Bruderschaft in Heimarbeit an. Vor allem Königin Angelika Klöppels legte selbst Hand an und verarbeitete zahlreiche Meter Fahnenstoff. So wurde für die Königsallee Weiherstraße zusätzlich rot-weißer Straßenschmuck gefertigt. „Sie passen zur Uniform der Königsgruppe“, meint Kränzermeister Achim Müller.

Die Schwesternbruderschaft St. Remigius Unterbeberich verstärkte am Kirmessamstag den Umzug der Oberbebericher. „Diese Tradition besteht schon seit 20 Jahren und beruht auf Gegenseitigkeit“, sagt Pergens. Ab diesem Schützenfest verzichten die Oberbebericher auf eine berittene Generalität, maßgeblich aus Versicherungsgründen. General Könnes und Generalfeldmarschall Dieter Schaath kündigten bereits vorher an, nicht mehr dem Zug voranziehen zu wollen und quittierten ihren Dienst. Die Gruppe der Infanterie erklärte sich bereit, die Aufgaben der Generalität zu übernehmen.