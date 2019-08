Ab sofort für Viersen : „Flaschenpost“ auch für Viersen

Viersen Von Mönchengladbach-Rheydt werden Kunden in Viersen und Willich beliefert.

Das Versprechen: Kunden sollen ihre Ware binnen 120 Minuten nach der Online-Bestellung erhalten. Ermöglichen soll das ein IT-System, das die Bestellungen zu intelligent geplanten Routen zusammenfasst und im Lager automatisiert vorbereitet. Nach Angaben des Immobilienmaklers Bienen und Partner bezieht das Unternehmen an der Bonnenbroicher Straße 2-14 auf dem Gelände des ehemaligen Kabelwerks etwa 7.598 Quadratmeter Hallenfläche sowie eine Büroeinheit mit 549 Quadratmetern in Mönchengladbach-Rheydt.

„Der Standort in Mönchengladbach-Rheydt ist für Flaschenpost aufgrund der zentralen Lage sowie aufgrund der logistischen Gegebenheiten auf dem Areal optimal“, erläutert Martin Zawidzki, Expansaionsmanager des Getränkelieferanten. „Wir sind zuversichtlich, dass unser Angebot in Mönchengladbach ebenfalls so gut angenommen wird, wie an unseren anderen Standorten.“