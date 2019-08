Schwalmtal : 600.000 Euro für Radweg K9 und für neue Bäume

Schwalmtal Der Kreis Viersen baut derzeit einen neuen Radweg an der Kreisstraße 9 (K9). Die ersten beiden Bauabschnitte sind fertiggestellt. Die Bauunternehmung Meyendriesch aus Schwalmtal übernimmt die Ausführung der Arbeiten, sie kosten etwa 660.000 Euro.

Die ersten Abschnitte umfassen den Bereich vom Ende des bestehenden Radweges an der Autobahnüberführung bis zum Knotenpunkt an den Kreisstraßen 9 und 20.

Am Dienstag, 13. August, beginnt der dritte Bauabschnitt. Dabei ist vorgesehen, den Knotenpunkt K9/ K20 umzubauen. Auf der K20 soll eine sichere Querungsmöglichkeit für Radfahrer geschaffen werden. Außerdem soll es für die Verkehrsteilnehmer eine besser Übersicht an der Einmündung von K9 und K20 geben. Dadurch sollen, so die Mitteilung des Kreises, in Zukunft Unfälle vermieden werden.

Die Arbeiten am Knotenpunkt werden in zwei Bauabschnitten vorgenommen. Im ersten Abschnitt wird an der K20 gearbeitet. Deswegen wird die K20 vollständig gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie verläuft ab der K9 (Roermonder Straße) in Richtung Süden bis Niederkrüchten, in Niederkrüchten über die Mittelstraße und Kaldenkirchener Straße bis Gützenrath und über die Kahrstraße (K21) durch Brempt bis zur Straße Linde (K20).