Fußball-Landesliga : VSF Amern mit vielen neuen Gesichtern gegen Hönnepel

Volkan Akyil wechselte vom 1. FC Viersen nach Amern. Foto: Fupa

Zehn neue Spieler musste VSF-Coach Willi Kehrberg in der Vorbereitung integrieren. Am Sonntag steht daheim das erste Saisonspiel an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Wenn der VSF Amern am Sonntag gegen den SV Hönnepel-Niedermörmter um 15 Uhr im heimischen Rösler Stadion in die Landesliga startet, wird man viele neue Gesichter im Kader des Landesligisten begrüßen können. Denn insgesamt muss Trainer Willi Kehrberg zehn neue Spieler in sein Team integrieren.

Kurzfristig sind in Ibrahim Arbag (22) und Andreas Kremer (28) zwei weitere Mittelfeldspieler zum Team hinzugestoßen. Der Österreicher Kremer hatte zunächst beim Oberligisten SC Union Nettetal angeheuert, dort aber nicht ins Gefüge gepasst. „Da ich einen guten Draht zu Abteilungsleiter Dirk Riether habe, hatte ich ihm gesagt, dass er sich gerne melden könne, wenn ein Spieler in Nettetal durchs Raster fällt“, verrät Kehrberg. Arbag kommt aus den Niederlanden, wo er für die Venlosche Boys spielte. Ob die beiden Neuen allerdings am Sonntag gleich in den Farben der VSF auflaufen werden, wird sich noch zeigen. „Derzeit warten wir noch auf die entsprechenden Spielberechtigungen“, sagt Amerns Trainer.

Personell kann Kehrberg ansonsten aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Volkan Akyil (21) steht der Mannschaft nicht zur Verfügung. Der Abwehrspieler laboriert derzeit noch an einer Knieverletzung, die er sich in der Vorbereitung zugezogen hatte. Wer am Sonntag unterdessen in der Startelf stehen wird ist, für Kehrberg noch nicht ganz klar: „Wir sind in der Breite gut aufgestellt, das macht die Sache dann natürlich nicht ganz so einfach.“ Allerdings sagt er auch, dass seine Mannschaft noch ein paar Wochen brauchen wird, ehe sie eingespielt sei. „Bei so vielen Neuzugängen ist ja klar, dass nicht sofort alle Automatismen greifen. Wichtig ist, dass wir hier zumindest erst einmal Ordnung reinbekommen haben.“