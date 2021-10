Neueröffnung in Viersen : Süßes aus der „Lecker Schmecker Schmiede“

Rebecca und Volker Huster bieten in ihrem Laden in der Fußgängerzone unter anderem Donuts, Muffins und Berliner an. RP-Foto: Fischer Foto: Nadine Fischer

Viersen Rebecca und Volker Huster bieten in ihrem neuen Laden in der Viersener Fußgängerzone süße Backwaren an. Das Sortiment wird noch erweitert, auch um Herzhaftes aus der Backstube.

Donuts mit Pistaziencreme, Schillerlocken mit Vanillefüllung, Puddingteilchen, Obsttörtchen – die Theke in der „Lecker Schmecker Schmiede“ ist gut gefüllt mit süßen Backwaren. Vor wenigen Tagen erst haben Rebecca und Volker Huster ihren Laden in der Viersener Fußgängerzone eröffnet. „Wir bieten handwerklich veredelte Köstlichkeiten an“, sagt Bäckermeister Volker Huster. Und es soll nicht nur bei süßen „Köstlichkeiten“ bleiben: „Herzhaftes ist auch noch geplant“, kündigt der 49-Jährige an.

Eigentlich arbeite er in einer Bäckerei in Grevenbroich, erzählt Huster. „Das schätze ich auch sehr, da geht es noch um das alte Handwerk.“ Aber er hatte auch Lust, gemeinsam mit seiner Frau Rebecca ein eigenes Geschäft zu betreiben. Als das Ladenlokal an der Löhstraße 2a leer stand – vorher war dort ein Schmuckgeschäft –, sei ihr Mann interessiert gewesen, erzählt Rebecca Huster. „Der hat immer geguckt, wenn wir vorbei gingen“, ergänzt die 46-Jährige. Allerdings habe er den Vermieter nicht kontaktiert: „Dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich einfach hin und unterschreibe.“

Das Paar lebt in Viersen, der neue Laden ist nicht weit weg von seiner Wohnung. Auch die Kita, die die dreijährige Tochter Viona besuche, sei ganz in der Nähe, erzählen die Husters – das sei optimal. Vorerst betreiben die beiden den Laden alleine, Rebecca Huster übernimmt den Verkauf, Volker Huster ist für die Backwaren zuständig. Die würden vor Ort unter anderem mit Cremes veredelt, aber in der Bäckerei in Grevenbroich hergestellt, erklärt er. „Man kann bei uns natürlich auch Torten bestellen, zum Beispiel für Geburtstage“, sagt er. „Oder auch Fingerfood wie Mini-Donuts und Quarkbällchen.“

Rebecca und Volker Huster haben viele Ideen, die sie gerne umsetzen würden. Demnächst möchte Huster etwa noch vegane Backwaren anbieten. „Wir arbeiten auch an Cronuts“, also einer Mischung aus Donut und Croissant. Flammkuchen-Donuts und Pizza-Donuts werden ebenfalls noch kreiert. Nach und nach möchte das Ehepaar das Sortiment noch erweitern. Und im Frühjahr soll es dann draußen vor der „Lecker Schmecker Schmiede“ auch Sitzplätze geben.

(naf)