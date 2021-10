An der Sittarder Straße in Viersen : Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Nach Polizeiangaben gibt es zum Unfallhergang widersprüchliche Aussagen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Eine 83-jährige Viersenerin ist am Sonntag um 12.55 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Sittarder Straße/Oberrahser Straße/Am Petzenhof in Viersen schwer verletzt worden. Weil es zum Unfallhergang widersprüchliche Aussagen gebe, sucht die Polizei, wie ein Sprecher mitteilt, nun nach Zeugen.

Nach Polizeiangaben fuhr eine 81-jährige Viersenerin mit ihrem Auto auf der Straße Am Petzenhof und wollte nach rechts auf die Sittarder Straße abbiegen. Die 83-Jährige wollte mit ihrem Rollator gerade im Kreuzungsbereich die Sittarder Straße überqueren. Sie kam dabei auf der Straße zu Fall und verletzte sich schwer. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(naf)