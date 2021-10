Neues Angebot am „Lütterbeach“ : Niederkrüchtens neuer Weihnachtsmarkt

Im Mai hat Klaus Amberg mit seinem Team die Buden für den „Lütterbeach“ aufgebaut. Sie sollen jetzt das Zentrum eines kleinen Weihnachtsmarktes am Lindbruch in Alt-Niederkrüchten bilden. Foto: Daniela Buschkamp

Niederkrüchten „Lütterbeach“ zur Adventszeit: Ein neuer Anziehungspunkt im Niederkrüchtener Zentrum verspricht der kleine Weihnachtsmarkt zu werden, den Caterer Klaus Amberg zurzeit organisiert. Was er dort plant.

Der „Lütterbeach“ wird weihnachtlich: Caterer Klaus Amberg hat für die Adventszeit große Pläne und bereitet in Alt-Niederküchten etwas vor, was es in der Gemeinde lange nicht mehr gegeben hat: einen kleinen Weihnachtsmarkt. „Wir hatten die Idee spontan, weil die Buden vom Lütterbeach noch stehen“, erklärt der Gastronom. So habe man überlegt, wie man diese in der Weihnachtszeit nutzen könne. Und da es in Niederkrüchten seit einigen Jahren keinen Weihnachtsmarkt mehr gegeben habe – zuvor gab es mal in der Weihnachtszeit einen Markt rund um die katholische Pfarrkirche – sei man auf diese Idee gekommen.

Mit diesen Plänen sei man bei Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) auf Unterstützung gestoßen, der Weihnachtsmarkt sei inzwischen genehmigt worden. „Nachdem der Lütterbeach bereits zwei Mal richtig gut angenommen wurde und den Ortsteil Niederkrüchten im Sommer sichtbar belebt hat, ist die Planung eines Weihnachtsmarktes ein tolles Signal“, sagt Niederkrüchtens Bürgermeister und fügt an: „Klaus Amberg und sein Team werden ganz sicher dafür sorgen, dass es am Lindbruch weihnachtlich und stimmungsvoll wird.“

Info Bis zu zehn Stände sind geplant Termine und Öffnungszeiten An den vier Freitagen vor und an den Adventswochenenden selbst (26. bis 28. November, 3. bis 5. Dezember, 10. bis 12. Dezember und 17. bis 19. Dezember): Freitag und Samstag jeweils von 17 bis 23 Uhr sowie an den Sonntagen jeweils von 17 bis 22 Uhr. Ort Am Lindbruch in Alt-Niederkürchten

Allerdings fehlt noch ein Name für das neue Angebot, das zu den vier Adventswochenenden und den vorherigen Freitagen eine Mischung aus Speisen, Getränken und anderen Ständen bieten soll. „Da wir jetzt keinen Sandkasten haben, hätten wir Platz für zehn weitere Stände“, sagt der Caterer.

Seit 2019 verwandelt Klaus Amberg den Platz am Lindbruch in eine Open-Air-Lounge: Ab Ende Mai baut er Liegestühle, Palettensessel und einen bunten Mix aus Sitzgelegenheiten auf, um seine Gäste zu bewirten. Bier, Cocktails und unterschiedliche Speise sind im Angebot, für die Kinder gibt es einen großen Sandkasten. Auch in der Corona-Pandemie konnte Amberg unter Auflagen öffnen. Der Sommer 2021 war für ihn allerdings wegen Regen und Sturm nicht so erfolgreich wie gewohnt. 2019 hatte er zudem ein Zelt für Oktoberfestwochen aufgebaut - eine Idee, die er nicht wiederholen will - auch weil das Zelt kostspielig und nur mit einem großen Team zu bewirtschaften sei.

Was Klaus Amberg mit Blick im Niederkrüchtener Zentrum plant: „In zwei Buden werden Speisen und Getränke angeboten, die man vom Weihnachtsmarkt kennt“, kündigt er an. Dazu wird er Stehtische und Bierzelt-Garnituren aufbauen. Die weihnachtlichen Dekorationen für die Holzhütten hat er bereits besorgt. „Wir wollen den Niederkrüchtenern eine Gelegenheit geben, sich zu treffen, dabei einen Glühwein zu trinken, Bratwurst oder Reibekuchen zu essen, ohne einen weiten Weg mit dem Auto zurücklegen zu müssen“, sagt Klaus Amberg. Er hofft, dass dieses neue Angebot gut angenommen wird, und „dass die Gäste damit zufrieden sind“.

Neben Bratwurst und Reibekuchen werden an den vier Freitagen vor den Adventswochenenden und an den Wochenenden selbst auch typische Gerichte der niederrheinischen Küche angeboten, dazu gehören etwa Grünkohl mit Mettwurst, Muurejubbel (Möhren-Kartoffel-Eintopf) oder „Himmel un Äd“ (Äpfel mit Stampfkartoffeln und Blutwurst).

Auch bei den Getränken setzt Amberg auf Klassiker vom Weihnachtsmarkt. Dazu gehören bei ihm etwa Kakao, roter Glühwein und Grog. Doch auch Trendgetränke wie Glühgin will der Gastromon auf die Ausschankliste nehmen.

Funktionieren wird der neue Weihnachtsmarkt aber nur dann, wenn Caterer Amberg noch weitere gewerbetreibende und Privatleute findet, die seine Idee unterstützen: „Ich suche jetzt Partner, die an den vier Terminen noch mit einem Stand dabei sind“, sagt er. Erste Kontakte habe er bereits geknüpft: so hätten sich Anbieter für Schmuck, Honig und Floristik gefunden. „Nicht jeder wird an allen Terminen dabei sein“, sagt der Caterer. Für ihn sei dies keine schlechte Lösung, denn so herrsche auf dem kleinen Weihnachtsmarkt Bewegung und die Gäste könnten an den unterschiedlichen Terminen etwas anderes entdecken. Wer sich für einen Stand interessiert, kann sich bei Klaus Amberg unter der Telefonnummer 02162 45279 melden.