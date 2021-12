Adventskalender – Wir öffnen Türen : Bio-Laden an der Hohe Straße 18 in Grefrath

Grefrath, Türchen Nummer 18, Bioladen Foto: Norbert Prümen

Serie Grefrath Mit unserem Adventskalender öffnen wir Türen zu Gastronomie und Einzelhandel in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich. Heute hinter Türchen Nummer 18: Der Bio-Laden von Karsten Hessler an der Hohe Straße 18 in Grefrath.

Wer mitten in Grefrath Bio-Produkte einkaufen möchte, steuert den Bio-Laden von Karsten Hessler an der Hohe Straße 18 an. Vor vier Jahren wurde der Grefrather vom Kunden zum Betreiber – damals suchte der vorherige Besitzer einen Nachfolger. Hätte sich keiner gefunden, hätte das das Ende des Bio-Ladens bedeutet. Dem wollte die Familie Hessler, die zu den langjährigen Kunden zählte, entgegenwirken.

Der Agrarwissenschaftler, der in der Lebensmittelbranche tätig war, übernahm den Laden. Diesen Schritt hat er nie bereut. Nach und nach baute er das Sortiment aus. Heute treffen die Kunden auf einen Bio-Markt, der alle Bereiche im Lebensmittelsektor abdeckt und zudem auch ein kleines Sortiment aus dem Hygienebereich führt. Ob Müsli oder Porridge, Trockenfrüchte oder Nüsse, eine große Gewürzauswahl, die Schokoladenecke, Essige und Öle, die unterschiedlichen Konserven und Getränke inklusive der Weine, die Tiefkühltheke mit ihren Produkten – alles ist vertreten. In Sachen Molkereiprodukte ist der Bio-Laden breit aufgestellt, die Frischekäsetheke mit ihrer großen Käseauswahl und der Feinkost kommt bei den Kunden bestens an. Bei den vegetarischen und veganen Aufstrichen bleibt nahezu kein Wunsch offen. Bei Obst und Gemüse wird neben der großen Auswahl zudem Wert auf regionale Ware gesetzt. Dazu kommen internationale Ergänzungen, denn Bananen, Orangen und Co. wachsen nun einmal nicht vor Ort. Täglich frische Backwaren in Form von Brot, Brötchen sowie Kuchen runden das Sortiment ab.

„Wenn wir ein Produkt einmal nicht haben, versuchen wir, es für den Kunden zu bestellen“, sagt Hessler. Zum Angebot gehört ein Lieferservice, der Grefrath abdeckt und auf Anfrage auch erweitert werden kann. Mal eben das gerade eingekaufte Getreide malen lassen? Im Bio-Laden kein Problem: Es gibt eine Getreidemühle. Und für Tipps rund um die gesunde Ernährung ist Hessler der richtige Ansprechpartner: Das ist sein Steckenpferd – und ein Bereich, in dem er sich ständig weiterbildet.

