Unfall in Viersen : Autofahrer übersieht Radler

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen in Viersen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Beim Abbiegen von der Ausfahrt der Autobahn 61 in Viersen-Dülken in Richtung Viersen hat eine Autofahrerin mit ihrem Wagen einen Radler erfasst. Wie die Polizei berichtete, ereignete sich der Unfall gegen 6.15 Uhr am Montag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Autofahrerin – eine 33-Jährige aus Kaldenkirchen – habe die Vorfahrt des 23-jährigen Radlers aus Viersen missachtet. Der Radfahrer sei möglicherweise ohne Licht in Richtung Dülken unterwegs gewesen. Er wurde nach Polizeiangaben bei dem Unfall verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich unter Telefon 02162 3770 beim Verkehrskommissariat zu melden.

(naf)