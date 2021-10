Corona im Kreis Viersen : 46 Neuinfektionen seit dem Wochenende

Kreis Viersen Insgesamt gelten 166 Menschen im Kreis Viersen als Corona-infiziert. Auch an einer Schule gibt es einen neuen Fall.

Die Zahlen steigen weiter: Seit Samstag sind dem Kreisgesundheitsamt 46 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, insgesamt 166 Menschen gelten als infiziert – das sind 23 mehr als vor dem Wochenende. Wie ein Kreis-Sprecher mitteilt, betrifft eine der Neuinfektionen die Gesamtschule in Brüggen. Der Inzidenz-Wert für den Kreis Viersen steigt laut Statistik des Robert-Koch-Instituts von 32,5 auf 36,5. Aktuell befinden sich im Kreis Viersen 109 Kontaktpersonen in Quarantäne. Sechs Covid-19-Patienten werden stationär in Krankenhäusern behandelt, davon zwei auf Intensivstationen, einer wird beatmet.