Wirtschaft im Kreis Viersen : Gründer am Niederrhein tauschen sich aus

Jan-Niclas Müller ist Gründerberater für den Kreis Viersen. „Das Veranstaltungsangebot ist das umfangreichste, das wir jemals angeboten haben“, sagt er. Foto: WFG Kreis Viersen

naf Zum Programm der Gründerwoche Niederrhein im November gehört auch ein neuer Gründerstammtisch in der Rockschicht in Viersen. Was die Veranstalter damit bewirken möchten.

Mitte November startet die Gründungswoche Niederrhein mit mehr als 80 Veranstaltungen im Kreis Viersen, im Rhein-Kreis Neuss, in Krefeld und Mönchengladbach. Beteiligt ist auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Kreises Viersen mit ihrem Startercenter im Technologie- und Gründerzentrum (TZN) Niederrhein. „Es geht darum, den Austausch von Ideen, Erfahrungen und Meinungen zu ermöglichen“, sagt Jan-Niclas Müller, Gründungsberater für den Kreis Viersen. Dazu soll zum Beispiel der erste Gründerstammtisch Niederrhein am Mittwoch, 17. November, 19 Uhr, in der Rockschicht in Viersen an der Bahnhofstraße 55 dienen.

Müller erläutert: „Das Veranstaltungsangebot ist das umfangreichste, das wir jemals angeboten haben. Es bietet Veranstaltungen für Gründungsinteressierte, Gründer, Start-ups, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen.“ Wie die WFG informiert, ist das Thema der Gründerwoche Niederrhein – von Montag, 15., bis Sonntag, 21. November – „Gründen heißt Vielfalt“. Ziel sei es, Impulse zu setzen für ein gründungsfreundliches Klima. Partner seien unter anderen die Hochschule Niederrhein sowie die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein.

Geplant sind Workshops, Seminare, Planspiele und Wettbewerbe – außerdem der neue Gründerstammtisch. „Es gibt bisher bereits viele Möglichkeiten zum Netzwerken und Austauschen für Gründerinnen und Gründer. Bisher aber immer lokal begrenzt“, sagt Gründungsberater Müller. „Das wollen wir ändern – mit einem gemeinsamen Gründungsstammtisch live und in Präsenz in Viersen.“

Die WFG macht auch auf die Veranstaltung „Teste Dein Geschäftsmodell“ im TZN in Kempen aufmerksam. Mit dem Business Model Canvas sollen Stärken und Schwächen des Geschäftsmodells herausgefunden werden. In weiteren Veranstaltungen sollen Gründer zum Gründerstipendium informiert werden; außerdem soll vorgestellt werden, wie sie ohne Startkapital eine funktionsfähige App bauen und in die Selbständigkeit starten können.

Thomas Jablonski, Geschäftsführer der WFG, betont: „Existenzgründungen sind ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor.“ Im Startercenter für den Kreis Viersen würden pro Jahr rund 150 Intensiv- und mehr als 700 Kurzberatungen durchgeführt. „Daraus sind seit 2008 etwa 1000 Unternehmen im Kreis Viersen gegründet worden. Mehrere tausend Arbeitsplätze sind so entstanden, rund zehn Millionen Euro investiert worden.“