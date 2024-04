Zum 14. Mal in Viersen Dülkener Gartenwelt blüht für einen Tag wieder auf

Es sind wieder ein paar mehr geworden: Bei der 14. Auflage der „Dülkener Gartenwelt“ am Mittwoch, 1. Mai, sind in diesem Jahr 29 Aussteller am Start – zwei mehr als noch im vergangenen Jahr. Am „Tag der Arbeit“ verwandeln sich der Eligiusplatz und ein Teil der Langen Straße in Dülken erneut zu einem Ziel für Menschen, die Freude am Gärtnern, an Pflanzen, Sämereien und Accessoires rund um Garten und Balkon haben. Von 11 bis 18 Uhr können sie in den Angeboten der Aussteller stöbern und sich zwischendurch an einem der Imbissstände stärken.