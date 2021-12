Autobahnfrage : Auch CDU-Politiker laden Wissing nach Leverkusen ein

Leverkusen Der neue Bundesverkehrsminister, Volker Wissing (FDP), ist in Leverkusen ein höchst gefragter Gesprächspartner. Nachdem Oberbürgermeister Uwe Richrath Wissing zum Ortstermin nach Leverkusen geladen hatte (wir berichteten), gibt es nun weitere Einladungen aus der Chemiestadt.

Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler hat Gesprächsbedarf: „Ich möchte deshalb sehr gerne Herrn Wissing in einem Termin vor Ort überzeugen, die aktuellen Planungen noch einmal zu überprüfen“, schreibt sie an Wissing. „Außerdem bitte ich den Minister zu einem Ortstermin in Leverkusen selbst, denn nur vor Ort kann man sich die Dimensionen von knapp 25 ha Flächenfraß auf Leverkusener Stadtgebiet ansehen und bewusst machen.“ Und weiter: „Außerdem ist der Dialog mit den Leverkusener Bürgerinnen und Bürgern vor Ort wichtig, denn viele Generationen müssen im Zweifel mit den Entscheidungen zurechtkommen.“ Güler verweist auf den Koalitionsvertrag, demzufolge „über alle laufenden Infrastrukturprojekte bis zur Verabschiedung eine neuen Bedarfsplanüberprüfung in einer gemeinsamen Abstimmung neu entschieden werden soll“. Anschließend soll so ein Infrastrukturkonsens bei den Bundesverkehrswegen herbeigeführt werden. Güler weiter: „Die Betonung muss dabei auf dem Wort ‚Konsens‘ liegen. Denn die aktuellen Planungen sind vor Ort weit von einem Konsens entfernt.“