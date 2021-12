Einbruch : Tresor aus Geschäft in Viersen gestohlen

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Einbrecher haben zwischen Samstag, 16.10 Uhr, und Montag, 9.05 Uhr, in einem Geschäft an der Hauptstraße in Viersen einen am Boden befestigten Tresor abgeschraubt und gestohlen.

Nach Polizeiangaben hatten die Täter ein Türschloss aufgebohrt und gelangten so in den Laden. Sie hätten außerdem „eine Großzahl an Verkaufsartikeln“ gestohlen. Über den Geldwert der Beute informierte die Polizei nicht.

(naf)